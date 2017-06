AC Milan contrata internacional suíço Ricardo Rodriguez

Lusa 08 Jun, 2017, 21:39 | Futebol Internacional

O clube, que vai disputar a Liga Europa na próxima temporada, depois de três anos ausente das competições europeias, garantiu o lateral-esquerdo de 24 anos para as próximas quatro épocas, por uma verba reportada de 15 milhões de euros, mais três por objetivos.



Rodriguez, que fez 45 jogos pela Suíça e marcou um golo, cumpriu seis temporadas no Wolfsburgo, formação à qual chegou proveniente do Zurique, da liga suíça.



Na última temporada com os alemães, alinhou em 27 jogos e marcou dois golos, juntando-se agora no clube de Milão aos outros dois ‘reforços’ já assegurados neste defeso: o marfinense Franck Kessié, emprestado pela Atalanta por dois anos, e o argentino Mateo Musacchio, contratado ao Villarreal.