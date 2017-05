AC Milan contrata Mateo Musacchio ao Villarreal por quatro épocas

Lusa 30 Mai, 2017, 11:05 / atualizado em 30 Mai, 2017, 11:08 | Futebol Internacional

."O AC Milan anuncia a contratação do ex-jogador do Villarreal Mateo Musacchio, que assinou contrato até 30 de junho de 2021", informou o clube italiano, que terminou no sexto lugar o campeonato italiano.



O clube espanhol recebeu 18 milhões de euros pela cedência definitiva do defesa argentino, de 26 anos, que já no defeso do ano passado chegou a um princípio de acordo para representar o AC Milan, mas os transalpinos não conseguiram reunir o dinheiro suficiente para pagar ao Villarreal.