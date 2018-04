AC Milan de André Silva derrotado em casa pelo último em Itália

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 22:19 | Futebol Internacional

Iemello (29 minutos), desmarcado na cara de Donnarumma, fez o único golo para os forasteiros, que jogaram reduzidos a 10 a partir dos 80 minutos, por expulsão de Diabité. O Benevento soma agora 17 pontos, mas está ainda a 12 da salvação, que parece impossível.



O AC Milan mantém, provisoriamente, o sexto lugar, com 54 pontos, mas pode ser ultrapassado pela Atalanta (52), que domingo recebe o Torino, ou igualado pela Sampdoria (51), que visita a Lazio.



A Roma não teve problemas para vencer por 3-0 na casa da SPAL, a primeira equipa acima da linha de água, com apenas um ponto de vantagem sobre o Crotone.



O conjunto da capital descolou da Lazio e isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com 67 pontos, em campeonato liderado pela Juventus com 85, seguida do Nápoles com 81.



Com golo solitário de Politano (41), o Sassuolo venceu a Fiorentina de Gil Dias e Bruno Gaspar, que entraram no decurso da segunda parte, com os forasteiros reduzidos a 10 desde os 30 minutos, após expulsão do francês Dabo.



Como este triunfo o Sassuolo afastou-se dos lugares de despromoção, enquanto a Sampdoria desperdiçou o deslize do AC Milan, pois em caso de triunfo igualava-o no europeu sexto lugar.