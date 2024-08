AC Milan de Paulo Fonseca vence "Barça" nos EUA

Em jogo disputado em Baltimore, no âmbito da digressão aos Estados Unidos, o AC Milan esteve a vencer por 2-0, com golos do ex-benfiquista Luka Jovic, a desmarcar-se ao segundo poste, aos 10 minutos, e de Pulisic, assistido por Rafael Leão, aos 15.



Ainda antes do intervalo, após um mau alívio de Saelemaekers, Robert Lewandowski aproveitou a posse e conclusão da jogada para reduzir para 2-1, com a bola a entrar junto ao poste esquerdo de Torriani, aos 22 minutos.



Na segunda parte, em que Rafael Leão e Jovic saíram logo ao intervalo na equipa italiana, Lewandowski "bisou" aos 58 minutos, num período em que os dois treinadores aproveitaram para rodar muitos jogadores.



No desempate por grandes penalidades, os italianos tiveram maior eficácia e foi ao sexto penálti que Zeroli marcou para o AC Milan e Faye permitiu a defesa de Torriani.



Paulo Fonseca reconhece valor ao "Barça"



No final, Paulo Fonseca considerou que o "Barça" é a equipa que jogou melhor nesta digressão, pelo menos a que colocou maiores dificuldades aos transalpinos, que, antes, venceram o Manchester City (3-2) e o Real Madrid (1-0).



“Neste momento, é a equipa que está a jogar melhor. Foi difícil para nós, foi o jogo mais difícil dos três que disputámos”, assinalou o treinador português, em época de estreia à frente do AC Milan.



No FC Barcelona, também o alemão Hansi Flick é nova aposta do clube, com o técnico a considerar no final, e apesar das ainda muitas ausências no plantel, que os catalães estão no “bom caminho”.



O "Barça" fechou a digressão nos Estados Unidos diante do AC Milan, depois de nos anteriores jogos ter batido o Manchester City nas grandes penalidades (2-2, 4-3) e ter vencido o rival Real Madrid (2-1).