AC Milan desperdiça vantagem de dois golos e entrega segundo lugar à Juventus

No Estádio Diego Armando Maradona, o internacional francês Olivier Giroud deixou a partida muito bem encaminhada para os ‘rossoneri’, por culpa das finalizações aos 22 e 31 minutos, mas, no segundo tempo, os napolitanos responderam pelos ‘pés’ de Politano (50) e Raspadori (63), fixando o resultado em 2-2.



Os internacionais portugueses Mário Rui e Rafael Leão foram titulares no Nápoles e AC Milan, respetivamente.



Desta forma, os anfitriões mantêm-se no quarto posto, com 18 pontos, atrás do adversário de hoje, que é terceiro, com 22. A Juventus foi quem beneficiou desta igualdade, para ficar isolada no segundo posto, com 23, assim como o Inter Milão, que lidera com 25.



Mais cedo, a Roma, sem o castigado José Mourinho, foi derrotada pelo Inter Milão (1-0), que marcou o único golo já na reta final do encontro, para recuperar a liderança da prova.



Em San Siro, os ‘giallorossi’ estiveram privados do técnico português, que assistiu ao desafio da tribuna de imprensa, e de vários jogadores importantes, entre os quais o português Renato Sanches, Pellegrini, Abraham, Smalling e Paulo Dybala, todos lesionados.



O desafio no Estádio Giuseppe Meazza ficou marcado pelo regresso de Mourinho, que guiou os ‘nerazzurri’ ao triplete em 2010, e do avançado belga Lukaku, após a saída polémica do Inter para rumar à capital transalpina, tendo sido muito apupado pelos adeptos locais.



A nove minutos do apito final, quando o desfecho parecia ser o ‘nulo’, o francês Marcus Thuram, servido por Dimarco, apontou o golo que permitiu aos ‘nerazzurri’, adversários do Benfica na Liga dos Campeões, voltarem à liderança.



Por sua vez, a Roma, hoje com Rui Patrício no 'onze', vinha de uma série de cinco triunfos seguidos para todas as competições e segue em oitavo, com 14.



No primeiro jogo do dia, o Cagliari conseguiu virar o resultado de 3-0 para 4-3, na receção ao Frosinone, naquela que foi a primeira vitória no campeonato, no qual é, agora, penúltimo colocado, com seis pontos.



Na Sardenha, um 'bis' de Soule (23 e 37) e um golo de Brescianini (49) pareciam ser suficientes para os visitantes garantirem o triunfo, mas, no segundo tempo, o Cagliari operou uma impressionante reviravolta, face aos remates certeiros de Oristanio (72), Makoubou (76) e Pavoletti (90+4 e 90+6).



De resto, o Monza, com Pedro Pereira entre os suplentes e Dany Mota em campo no segundo tempo, e a aflita Udinese, empataram a um golo. Domingos Quina não foi opção no conjunto de Udine.