AC Milan empata ao cair do pano em Old Trafford, Ajax e Villarreal bem lançados

Mais de uma década depois do último embate, então nos oitavos de final da Liga dos Campeões 2009/10, United e Milan defrontaram-se pela primeira vez na segunda competição europeia de clubes e registaram o primeiro empate ao 11.º jogo entre ambos.



Os ‘rossoneri’, que contaram com os internacionais sub-21 portugueses Diogo Dalot, emprestado pelos ‘red devils’, e Rafael Leão, tiveram dois golos anulados nos instantes iniciais do encontro, o primeiro ao antigo avançado do Sporting, por fora de jogo, e o segundo a Franck Kessié, por mão na bola.



Com Bruno Fernandes no ‘onze’, o Manchester United inaugurou o marcador no arranque do segundo tempo, aos 50 minutos, num lance ‘desenhado’ pelo médio internacional luso e finalizado pelo recém-entrado Amad Diallo, jovem avançado costa-marfinense que se estreou a marcar pelo clube, depois de ter sido contratado à Atalanta no último ‘mercado’ de inverno.



Quando tudo apontava para o triunfo dos ingleses, o AC Milan chegou ao empate no derradeiro ‘suspiro’ da partida, aos 90+2 minutos, com o central dinamarquês Simon Kjaer a corresponder da melhor forma a um canto de Rade Krunic e a anotar um importante golo fora de casa, que coloca os transalpinos em vantagem para a partida da segunda mão, em San Siro, na próxima semana.



O Ajax colocou ‘pé e meio’ nos quartos de final da Liga Europa, ao superiorizar-se na receção aos suíços do Young Boys, por claros 3-0, com todos os golos a serem assinados no segundo tempo, por intermédio de Davy Klaassen, aos 62 minutos, Dusan Tadic, aos 82, e Brian Brobbey, aos 90+2.



Tal como os holandeses, também o Villarreal está bem lançado para a próxima ronda da prova, depois de ter vencido por 2-0 o Dinamo de Kiev, na Ucrânia, com golos dos dois centrais, Pau Torres, aos 30 minutos, e Raul Albiol, aos 52.



Slavia de Praga e Rangers adiaram a decisão da eliminatória para o segundo jogo, ao empatarem 1-1, em Praga. Os checos colocaram-se na frente logo aos sete minutos, através do romeno Nicolae Stanciu, só que os escoceses, que se cruzaram com o Benfica na fase de grupos, repuseram a igualdade aos 36, por intermédio do sueco Filip Helander.



Os outros quatro jogos da primeira mão dos oitavos de final - Olympiacos-Arsenal, Tottenham-Dinamo Zagreb, Granada-Molde e Roma-Shakhtar Donetsk - iniciaram-se às 20:00.