AC Milan empata com Bolonha e vê concorrência aproximar-se

O português Rafael Leão, sempre muito rápido e perigoso, foi titular pelos milaneses, que criaram um "mar" de ocasiões, mas foram desastrados - nada menos que 31 remates, ainda que só seis enquadrados.O guarda-redes polaco Lukasz Skorupsk, antigo jogador da Roma, foi determinante para segurar o nulo do Bolonha em Milão, nomeadamente a defender um remate em jeito de Rafael Leão, aos 47 minutos.O internacional português atirou também por cima da trave, para desespero dos cerca de 70 mil espetadores presentes no estádio.A jornada, apesar da liderança isolada se manter, relança o campeonato, mais uma vez, depois do Nápoles ter vencido a Atalanta no domingo, por 3-1, e dos "nerazzurri" se imporem à Juventus, por 1-0, interrompendo a bela recuperação da "velha senhora".~