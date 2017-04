AC Milan empata com Inter nos descontos

Lusa 15 Abr, 2017, 15:05 | Futebol Internacional

Depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, o AC Milan conseguiu anular a vantagem do grande rival na segunda parte e com um golo aos sete minutos de compensações.



Antes, a sete minutos dos 90, tinha sido Alessio Romagnoli a reduzir para o AC Milan.



No primeiro tempo, e no espaço de oito minutos, o Inter tinha chegado ao 2-0, com os golos de Antonio Candreva (36) e Mauro Icardi (44).



O internacional português João Mário voltou a ser titular, mas acabou por ser rendido, a dez minutos dos 90, pelo colombiano Jeison Murillo.



Com este empate 2-2, igual ao da primeira volta, o AC Milan manteve o sexto lugar, com 58 pontos, mais dois que o Inter, perseguidos direto.



Ainda hoje, a líder Juventus, que comanda com 77 pontos, visita o 'aflito' Pescara, lanterna-vermelha, enquanto a Roma, segunda, com 71, recebe a Atalanta.