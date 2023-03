AC Milan empata com Salernitana na Serie A

Os "rossoneri" chegaram à vantagem mesmo em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, pelo veterano internacional francês Olivier Giroud, com uma cabeçada de cima para baixo, que fez a bola entrar ao meio da baliza, na sequência de um pontapé de canto batido pelo médio argelino Ismael Bennacer.



No entanto, a Salernitana restabeleceu o empate aos 61 minutos, pelo avançado senegalês Boulaye Dia, assistido na área milanesa pelo lateral esquerdo croata Domagoj Bradaric.



O técnico Stefano Pioli ainda lançou em campo os pontas de lança Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic, na tentativa de chegar à vitória, mas a Salernitava defendeu-se bem e segurou o empate.



O internacional português Rafael Leão foi titular, mas acabaria por ser substituído aos 62 minutos, pelo médio belga Charles De Ketelaere.



Aos 70 minutos, o árbitro Federico La Penna ainda chegou a assinalar penálti contra a Salernitana, mas acabaria por rever o lance no monitor, por indicação do videoárbitro, e voltar atrás na sua decisão.



Com este empate caseiro, o AC Milan desaproveitou os deslizes de três adversários que o antecediam no topo da classificação, o Inter, derrotado em casa do Spezia (2-1), a Lazio que empatou em Bolonha (0-0), e a Roma, de José Mourinho, que perdeu na receção ao Sassuolo (4-3).



Quem continua de "vento em popa" é o Nápoles, que lidera a Serie A com 68 pontos, seguido do Inter, com 50, da Lazio, com 49, do AC Milan, com 48, e da Roma, com 47, enquanto a Salernitana ocupa a 16.ª posição, com 26.