AC Milan empata com Verona e perde oportunidade de reforçar liderança

Depois de ter estado a perder por 2-0, graças a um tento do checo Barak (seis minutos) e um autogolo de Calabria (19), os milaneses reagiram aos 27, com novo autogolo, e empataram no segundo tempo, em que o sueco Ibrahimovic falhou um penálti, aos 65, antes de ele próprio igualar, aos 90+3.



O golo do 'veterano' avançado permitiu ao AC Milan manter as distâncias na frente, após o empate do segundo classificado Sassuolo, que segue com 15, a dois do líder.



Ainda assim, o empate com o Verona, oitavo com 12 pontos, permite a aproximação do Nápoles e da Roma, igualados em terceiro com 14 após hoje terem vencido as respetivas partidas.



Pela equipa de Stefano Pioli jogou Rafael Leão, que ia marcando um grande golo aos 23, num remate para defesa de Silvestri, antes de sair aos 78, a coxear após uma entrada de um adversário, e dar lugar ao espanhol Brahim Díaz, que fez o passe para o golo de Ibra.



Diogo Dalot não saiu do banco na equipa da casa, enquanto Miguel Veloso, lesionado, não assumiu o habitual papel de ‘capitão' do Hellas Verona.



Antes, um golo do nigeriano Osimhen (23) permitiu ao Nápoles aproximar-se da frente, chegando aos 14 pontos, na vitória em casa do Bolonha, que somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos da ‘Serie A' e é 14.º, com seis pontos.



Os mesmos 14 tem a Roma de Paulo Fonseca, que hoje venceu por 3-1 em Génova graças a um ‘hat-trick' do arménio Mkhitaryan, aproveitando os ‘deslizes' de Inter Milão, Atalanta e da campeã Juventus, que hoje cedeu o golo do empate da Lazio (1-1), aos 90+5 minutos, da autoria do avançado equatoriano e ex-jogador do Sporting Felipe Caicedo.



Antes, o internacional português Cristiano Ronaldo adiantou os ‘bianconeri', aos 15 minutos, anotando o sexto tento na prova e juntando-se a Andrea Belotti (Torino) no segundo lugar da tabela dos marcadores, apenas atrás de Ibrahimovic, de 39 anos, que já faturou oito vezes no campeonato.



A Juventus, que tem apenas uma vitória nos últimos quatro encontros da prova, caiu para o quinto lugar, com 13 pontos, os mesmos da Atalanta, que também registou uma igualdade 1-1 na receção ao Inter, que surge logo atrás na classificação, com 12.