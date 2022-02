AC Milan fica a um ponto do Inter ao vencer dérbi com `bis` de Giroud

A disputar o 'Derby della Madonnina' em casa, a formação comandada por Simone Inzaghi começou por defender a liderança ao adiantar-se no marcador, com um golo do croata Perisic, aos 38 minutos.



Mas, o AC Milan, com Rafael Leão a tempo inteiro, conseguiu a reviravolta no segundo tempo, em três minutos, com dois golos do ponta de lança Olivier Giroud, aos 75 e 78 minutos, antes de terminar o jogo em inferioridade numérica devido à expulsão do também francês Theo Hernandez, já em período de descontos.



Com este triunfo, a equipa orientada por Stefano Pioli soma 52 pontos e isolou-se provisoriamente no segundo lugar, a um ponto do líder Inter, que tem menos um jogo disputado, destacando-se do Nápoles, que visita o Veneza, no domingo.



Também hoje, a Roma, de José Mourinho, complicou as suas ambições europeias ao ceder um nulo (0-0) caseiro ante o penúltimo classificado, o Génova.



Mesmo atuando com um atleta a mais a partir dos 69 minutos, por expulsão de Leo Ostigard, o conjunto liderado pelo português não conseguiu materializar em golo a sua supremacia, ante um adversário que apenas ganhou uma vez na prova.



Alguma crueldade para os romanos, que até marcaram aos 90 minutos, em vistoso lance individual de Nicolo Zaniolo, contudo o árbitro foi chamado ao VAR e o tento acabou anulado, uma vez que Tammy Abraham pisou um adversário em fase prematura do lance -- o jovem médio italiano acabaria por ser expulso dois minutos depois, protestando com o árbitro a anulação do seu tento.



Rui Patrício voltou a ser titular, tal como Sérgio Oliveira -- a Roma vinha de dois triunfos consecutivos desde a chegada do ex-FC Porto, que marcou em ambos -- que seria substituído aos 57 para a entrada do mais ofensivo Stephan El Shaarawy.



A Roma é sexta com 39 pontos em 24 jogos, mais três do que a Fiorentina, com dois desafios a menos, e a três da Juventus, com 23 encontros já realizados.