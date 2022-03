AC Milan mantém-se no topo em Itália, campeão Inter escorrega

Com o avançado português Rafael Leão a alinhar de início, até ser substituído aos 72 minutos, os 'rossoneri' adiantaram-se no marcador graças ao golo do argelino Ismael Bennacer, apontado aos 59, e mantiveram a vantagem até final, gozando de três pontos de vantagem sobre o Nápoles (segundo).



A equipa napolitana bateu a Udinese, por 2-1, num jogo em que o português Mário Rui assistiu Osimhen no primeiro de dois golos do nigeriano, que permitiram à equipa a reviravolta no marcador.



Em Milão, o uruguaio Lucas Torreira marcou primeiro para os visitantes 'viola', aos 50 minutos, mas o neerlandês Dumfries anulou a vantagem pouco depois, aos 55.



O AC Milan tem agora 66 pontos e o perseguidor Nápoles 63, mas o Inter Milão, com 60, em terceiro lugar, tem um jogo ainda em atraso.