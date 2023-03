AC Milan perde com Fiorentina e falha assalto ao segundo lugar da Serie A

Depois de uma primeira parte sem golos, os 'viola' adiantaram-se aos 49, por intermédio do argentino Nicolás González, com o sérvio Luka Jovic (ex-Benfica) a alargar a vantagem aos 87, antes do francês Theo Hernández reduzir aos 90+5.



Com os três pontos angariados neste jogo da 25.ª jornada, a Fiorentina segue em 12.º da Serie A com 31 pontos, enquanto o AC Milan, sem o internacional português Rafael Leão (a cumprir castigo após atingir o limite de cartões amarelos), é quarto com 47.



Nos outros jogos do dia, a Atalanta (sexta com 42) empatou a 'zeros' com a Udinese (nono com 32), e o Monza (10.º com 30) bateu o Empoli (13.º com 28), por 2-1.