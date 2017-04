AC Milan perde em casa e não consegue "descolar" do rival Inter

Lusa 23 Abr, 2017, 17:36 / atualizado em 23 Abr, 2017, 17:37 | Futebol Internacional

O Empoli, que com este triunfo segurou a 17.ª posição, a primeira acima da 'linha de água', inaugurou o marcador aos 40 minutos, por intermédio de Levan Mchedlidze.



O espanhol Suso poderia ter empatado o encontro, mas falhou uma grande penalidade, aos 59 minutos. Mame Thiam (67) apontou o segundo golo dos visitantes, pouco antes de Gianluca Lapadula ter marcado para os milaneses, aos 72 minutos.



O AC Milan mantém-se na sexta posição, com menos cinco pontos do que a Atalanta, a primeira equipa em zona europeia, e mais dois do que o vizinho Inter, que segue no sétimo posto.



A Lazio goleou o Palermo por 6-2 e continua no quarto posto, com 64 pontos, menos sete do que o Nápoles, terceiro, que hoje de manhã empatou 2-2 com o Sassuolo.



A formação da romana chegou ao intervalo a vencer por 5-0, com um 'hat-trick' de Ciro Immobile, e um 'bis' de Balde Keita, enquanto Andrea Ripoli apontou aos 46 e 52 minutos os golos do Palermo, penúltimo classificado.



O aflito Crotone, que continua em zona de despromoção, foi a Génova vencer a Sampdoria por 2-1.



Aos 20 minutos, Patrick Schick inaugurou o marcador para a equipa visitante, na qual foi titular o português Bruno Fernandes. Diego Falcienelli e Acosty, os 67 e 80, marcaram os golos que garantiram o triunfo do Crotone.



Em dois encontros que opuseram equipas do meio da tabela, o Torino visitou e venceu o Chievo por 3-1, e a Udinese impôs-se, em casa, ao Cagliari por 2-1.



Ainda hoje, a líder e pentacampeã Juventus recebe o Génova, 16.º classificado.