AC Milan renova contrato do técnico Stefano Pioli até 2022

“O AC Milan anuncia que alcançou um acordo com Stefano Pioli para uma extensão de dois anos do seu contrato como treinador da equipa principal, que será válido até junho de 2022”, refere o clube, onde alinha o português Rafael Leão, em comunicado.



Pioli assumiu o comando técnico da equipa em outubro de 2019, substituindo no cargo Marco Giampaolo, e nos últimos nove jogos do campeonato somou sete vitórias e dois empates.