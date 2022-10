AC Milan sobe ao segundo lugar

O jovem médio espanhol Brahim Díaz foi a figura da primeira parte, ao assinar um ‘bis’ (16 e 41 minutos), que deixou a equipa milanesa com o caminho desbravado para a vitória.



Na segunda parte, o ponta de lança belga Divock Origi, ex-Liverpool, fez o 3-0, aos 65, e o internacional português Rafael Leão, lançado em campo aos 60 minutos, a render o croata Ante Rebic, faria o quarto golo, aos 84, já depois de o Monza ter reduzido para 3-1, aos 70, por Filippo Rannochia.



Pela equipa visitante também alinhou um português, o ponta de lança Dany Mota, internacional sub-21, que seria substituído na segunda parte, aos 54 minutos, pelo avançado Andrea Petagna.



No outro jogo de hoje da 11.ª jornada, a Salernitana recebeu e venceu o Spezia, graças a um golo de Pasquale Mazzocchi, aos 48 minutos, com um remate à entrada da área.



O encontro marcou a despedida emotiva do internacional francês Franck Ribéry, que pôs um ponto final na carreira, aos 39 anos, devido a problemas físicos.



O extremo, que se notabilizou sobretudo ao serviço do Bayern Munique, cumpria a segunda época na Salernitana, apesar de apenas ter realizado dois jogos nesta temporada.



O AC Milan subiu ao segundo lugar, com 26 pontos, com os mesmos do líder Nápoles, que se desloca no domingo ao estádio olímpico da capital para defrontar a Roma, de José Mourinho, num dos jogos mais importantes da jornada.



Além deste, há outro jogo no domingo que concentra as atenções, o Atalanta-Lazio, seguindo a equipa de Bérgamo em terceiro lugar, com 24 pontos, a Roma em quarto, com 22, a Lazio em quinto, com 21, os mesmos da Udinese, que é sexta classificada.



A 11.ª jornada prossegue hoje com mais um jogo, que oporá o 13.º classificado, a Fiorentina, que soma 10 pontos, ao Inter Milão, oitavo, em Florença.