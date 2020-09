AC Milan vence antes do jogo com o Rio Ave e lidera em Itália

Antes de visitar o Rio Ave, na quinta-feira, para disputar o 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa, os milaneses bateram um recém-promovido Crotone, que teve Pedro Pereira em campo até aos 72 minutos.



Os golos do costa-marfinense Franck Kessié, aos 45+2 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e do 'reforço' espanhol Brahim Díaz, aos 50, construíram um triunfo tranquilo para os 'rossoneros', numa partida de ritmo baixo, em que Rafael Leão jogou o último minuto, depois de recuperar de uma lesão.



Com este resultado, o AC Milan regressa ao topo da tabela, com seis pontos, quatro golos marcados e ainda nenhum sofrido, ao lado do Nápoles, que aplicou 'chapa seis' aos genoveses, chegando aos oito golos marcados, sem ainda ter sofrido nenhum.



Com Mário Rui no banco, sem ter sido utilizado, a equipa de Gennaro Gattuso deu o melhor seguimento à vitória sobre o Parma (2-0), na ronda inaugural, mas ao intervalo ainda só ganhava por 1-0, com um tento do mexicano Lozano, aos 10 minutos.



Na etapa complementar, chegou uma mão cheia de golos: quando Lozano 'bisou', aos 65, já o polaco Zielinski (46) e o belga Mertens (57) tinham marcado, com o macedónio Elmas (69) e Politano (72) a fecharem a contagem.



Ainda hoje, a Juventus pode juntar-se a esta dupla e ao Verona, que também venceu as duas primeiras partidas, se bater a AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que recebe os campeões, nos quais alinha o avançado Cristiano Ronaldo.