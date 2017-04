AC Milan vendido a grupo de empresário chinês

Lusa 13 Abr, 2017, 15:31 | Futebol Internacional

Ao logo dos 31 anos na presidência do emblema milanês, Berlusconi conquistou 29 troféus, entre eles oito campeonatos italianos, cinco Liga dos Campeões, cinco supertaças europeias, duas taças intercontinentais e um título mundial de clubes.



O líder do Rossoneri Sport Investment Lux é o empresário chinês Li Yonghong, que deverá ser nomeado presidente do AC Milan na sexta-feira, durante a Assembleia Geral do clube.



“Os termos do acordo são os mesmos que foram tornados públicos em agosto, que avaliavam o clube em 740 ME e identificavam, em 30 de junho de 2016, uma dívida de 220 ME”, refere o comunicado conjunto da Fininvest, de Berlusconi, e do Rossoneri Sport Investment Lux.



No mesmo comunicado é referido que foram ainda adicionados 90 ME para despesas operacionais desde julho do ano passado.



Ainda no mesmo comunicado, o comprador comprometeu-se em aumentar “significativamente o capital e fornecer liquidez para fortalecer a estrutura financeira do AC Milan”.