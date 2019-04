Académica da Praia procura primeira vitória e deixar último lugar do grupo

Lusa Comentários 26 Abr, 2019, 12:08 | Futebol Internacional

Depois de dois empates e uma derrota, a formação campeã nacional ocupa o último lugar do Grupo A e tem uma deslocação difícil, ao terreno da Académica do Porto Novo, que tem três pontos, e também quer ganhar para continuar a aspirar um lugar nas meias-finais da prova.



As duas equipas defrontaram-se na última jornada, mas no Estádio da Várzea, na cidade da Praia, e registou-se um empate 1-1.



No outro jogo do grupo, o líder Mindelense de São Vicente, com cinco pontos, recebe a Académica do Fogo, que soma três.



Em caso de vitória, o Mindelense, vice-campeão nacional, fica em boa posição para chegar às meias-finais da maior prova de clubes em Cabo verde.



No único jogo do Grupo B a ser realizado no sábado, o Académico 83 do Maio vai receber o Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, enquanto a Ultramarina de São Nicolau defronta o Sporting da Brava, no domingo.



Todas as equipas deste grupo têm quatro pontos cada, sendo que o líder é a Ultramarina, equipa que tem o melhor ataque da prova, com cinco golos marcados.



Outra equipa da Praia que também procura a sua primeira vitória na prova é o Celtic, bem como marcar o seu primeiro golo.



Depois de três empates 0-0, os campeões regionais de Santiago Sul deslocam-se no sábado ao terreno do Onze Estrelas da Boavista, que tem quatro pontos.



O Oásis Atlântico do Sal, líder do Grupo C com cinco pontos, vai jogar no Tarrafal de Santiago com o Varandinha, que tem dois pontos.



Os primeiros classificados apuram-se para a meias-finais, tal como o melhor segundo colocado dos três grupos.



A final do campeonato de Cabo Verde será no dia 01 de junho, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.