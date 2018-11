Académica do Lobito joga liderança em Caála, na segunda jornada do Girabola

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 13:34 | Futebol Internacional

Na primeira jornada, em que se registaram seis empates em sete jogos, a Académica do Lobito recebeu e venceu o Sporting de Cabinda por 3-0 e procura manter-se isolada, na estreia do Recreativo de Caála, que viu o jogo inaugural com o Santa Rita do Uíge adiado e ainda sem data marcada.



Nos restantes jogos da jornada, que começa no sábado, o tricampeão angolano 1.º de Agosto recebe no domingo o Desportivo da Huíla, enquanto o vice-campeão, Petro de Luanda, joga um dia antes em casa com o Cuando Cubango FC.



A segunda ronda só ficará completa a 17 de novembro, dia em que os Bravos do Maquis recebem o Atlético Sport Aviação (ASA).



Programa da segunda jornada:



- Sábado, 03 nov:



Kabuscorp - Interclube



Saurimo FC - Recreativo do Libolo



Sporting de Cabinda - Progresso do Sambizanga



Sagrada Esperança - Santa Rita de Cássia



Petro de Luanda - Cuando Cubango FC



- Domingo, 04 nov:



Recreativo da Caála - Académica do Lobito



1.º de Agosto - Desportivo da Huíla



- Sábado, 17 nov:



FC Bravos do Maquis - Atlético Sport Aviação (ASA)



Classificação (após a 1.ª jornada):



1. Académica do Lobito, 3 pontos



2. ASA, 1



. Sagrada Esperança, 1



. Cuando Cubango, 1



. Kabuscorp do Palanca, 1



. Desportivo da Huíla, 1



. Bravos do Maquis, 1



. Progresso do Sambizanga, 1



. Saurimo FC, 1



. Recreativo do Libolo, 1



. Petro de Luanda, 1



. Interclube, 1



. 1.º de Agosto, 1



14. Santa Rita do Uíge, 0 (menos um jogo)



. Recreativo de Caála, 0 (menos um jogo)



. Sporting de Cabinda, 0