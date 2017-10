Acuña e Salvio convocados pela Argentina para particulares

Lusa 20 Out, 2017, 16:49 | Futebol Internacional

Acuña, que aos 25 anos é oito vezes internacional pela Argentina, e Salvio, de 27 anos e seis jogos disputados pela Argentina, figuram numa lista de 22 atletas que jogam no estrangeiro, que será completada com “quatro ou cinco” jogadores do campeonato local, disse hoje o selecionador, Jorge Sampaoli.



Entre os destaques da convocatória, nota para a ausência de Gonzalo Higuaín, da Juventus, e para o regresso após lesão de Sergio Aguero, do Manchester City, além da inclusão de Diego Perotti (Roma) e Matías Kranevitter (Zenit).



A Argentina enfrenta a Rússia, anfitriã do Mundial2018, em Moscovo em 10 de novembro, disputando ainda um outro amigável com um adversário por anunciar.