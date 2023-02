O incidente, aos 90+2 minutos de jogo, não trouxe danos de maior ao sérvio, que continuou a jogar, com o adepto manietado pela segurança do estádio.O Sevilha avançou para a próxima fase depois de ter vencido por 3-0 na primeira mão, tendo hoje perdido por 2-0 nos Países Baixos, com golos de Luuk de Jong, aos 71 minutos, e do português Fábio Silva, aos 90+5, já depois da agressão.