Adeptos do Paris Saint-Germain querem Ben Arfa campeão

Lusa 16 Abr, 2018, 19:00 / atualizado em 17 Abr, 2018, 08:35 | Futebol Internacional

O internacional francês, de 31 anos, afastado esta temporada pela falta de sintonia com o treinador, Unai Emery, e pela chegada de Neymar ao clube parisiense, levaram o avançado a confirmar no dia 29 de março, nas redes sociais, que se vai despedir em junho, quando acaba o contrato.



"Falta pouco para acabar a minha aventura no PSG. Apesar de muitos momentos difíceis, estou contente por ter vestido esta camisola. Guardo momentos maravilhosos com os meus colegas. Agradeço todo o apoio. Amarei sempre este clube", disse no Instagram o avançado franco-tunisino.



A cinco jornadas do fim do campeonato, o PSG assegurou, no domingo, a conquista do sétimo título da 'Ligue 1', ao golear por 7-1 o Mónaco, de Leonardo Jardim, atual segundo classificado e campeão cessante.