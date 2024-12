Adeptos que insultaram Yamal banidos dos estádios por um ano

O Comité Anti-Violência da RFEF propôs, além da proibição de frequentar estádios, uma multa de cinco mil euros para cada um dos quatro adeptos acusados de racismo contra jogadores do FC Barcelona, na vitória dos catalães por 4-0, na capital espanhola.



A comissão encarregue da luta contra a violência, racismo e outros crimes de ódio no desporto espanhol propôs também uma inibição de frequentar recintos desportivos, acrescida de multa, para um adepto acusado de atacar dois apoiantes do clube "blaugrana" nas imediações do estádio, antes do apito inicial do clássico.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram os insultos contra Lamine Yamal após este ter feito o terceiro golo dos "culés" na partida e a polícia espanhola deteve esses adeptos, dizendo haver provas suficientes do uso de termos racistas.



O Real Madrid apressou-se a condenar o incidente, tendo-se prontificado a encontrar os adeptos responsáveis pelos insultos, após diversas ocasiões em que os "merengues" denunciaram atos racistas dos quais o seu jogador Vinícius Júnior foi alvo em diversos estádios espanhóis.