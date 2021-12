Adjunto confirma que Jesus se encontrou com Flamengo mas quer ficar no Benfica

Instado a esclarecer o tema, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o FC Porto, para a Taça de Portugal, na quinta-feira, João de Deus frisou que só não era Jesus a clarificar a questão porque se encontrar castigado e fez questão de colocar um ponto final nas "dúvidas em relação a este tema".

"É verdade que ontem [terça-feira] houve um encontro do `mister` com os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento do presidente Rui Costa, em que o `mister` disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica", esclareceu João de Deus.

Sem se deter, o assistente de Jorge Jesus adiantou que o técnico principal tem "um contrato para cumprir", que "quer cumprir", e que "esse propósito continua inalterado e com cada vez mais convicção".

"Foi-me transmitida há instantes por Jorge Jesus, na presença do diretor-geral, Rui Pedro Braz, e do presidente, Rui Costa. Tudo o que se tem falado não nos desvia do que queremos, que é vencer títulos no Benfica. Temos quatro competições onde estamos envolvidos e que queremos vencer, a começar já amanhã [quinta-feira]", no encontro da Taça de Portugal, com os `dragões`, sustentou.