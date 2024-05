Lijnders, que treinou os escalões de formação do FC Porto, assinou contrato por três anos com o Salzburgo, que poderá falhar a conquista do 11.º título austríaco consecutivo, uma vez que ocupa o segundo lugar do campeonato, a dois pontos do líder Sturm Graz, a uma jornada do fim.O treinador neerlandês, de 41 anos, que interrompeu as funções de adjunto no Liverpool em 2017/18 para orientar o NEC, nos Países Baixos, abandona o clube inglês no fim da atual temporada, na sequência da saída de Klopp.