Adrien ajudou o Leicester City na Taça de Inglaterra

Mário Aleixo - RTP 17 Jan, 2018, 08:17 / atualizado em 17 Jan, 2018, 08:17 | Futebol Internacional

Adrien já tinha sido titular no primeiro encontro com a equipa da "League One" e repetiu o lugar no "onze", tendo desta vez realizado os 90 minutos.



No Estádio King Power, o nigeriano Iheanacho foi a grande figura da partida, ao marcar os dois golos do Leicester City, aos 43 e 78 minutos. O segundo tento do avançado foi inicialmente anulado pela equipa de arbitragem, que voltou atrás na decisão após recurso ao videoárbitro.



Na quarta eliminatória, o Leicester City desloca-se ao campo do Petersborough United, igualmente da "League One".



O Sheffield Wednesday, da segunda divisão ("Championship") venceu em casa o Carlisle, do quarto escalão ("League Two"), por 2-0, com um golo de Marco Matias, aos 28 minutos. O avançado foi titular, juntamente com Frederico Venâncio, enquanto Lucas João não saiu do banco de suplentes.



Com Tiago Ilori no "onze" inicial, o Reading ("Championship") recebeu e bateu o Stevenage, por 3-0.



Em Londres, o West Ham necessitou do prolongamento para eliminar o Shrewsbury, tendo vencido a formação do terceiro escalão por 1-0 após prolongamento, com o golo do triunfo a aparecer aos 112 minutos, por Burke.