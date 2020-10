Adrien Silva assina por duas temporadas com a Sampdoria

O médio de 31 anos estava ligado ao Leicester desde 2017/18, mas nunca se impôs na formação inglesa, tendo passado as duas últimas temporadas no Mónaco por empréstimo dos ‘foxes’.



Adrien assinou um contrato de dois anos com a formação de Génova e vai ter a sua primeira experiência no futebol italiano.



Formado no Sporting, o internacional português fez parte da equipa portuguesa que conquistou o Euro2016, que decorreu em França.



Durante a sua carreira, Adrien representou ainda a Académica e o Maccabi Haifa, de Israel.