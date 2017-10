Adrien Silva despede-se do Sporting em lágrimas

Lusa 01 Out, 2017, 22:41 / atualizado em 01 Out, 2017, 22:42 | Futebol Internacional

Num discurso emocionado aos adeptos no intervalo do jogo entre o Sporting e o FC Porto (que terminou com um empate a zero), o internacional português recebeu ainda das mãos do diretor para o futebol dos 'leões', André Geraldes, uma camisola do clube com o número 241, em alusão ao número de encontros realizados ao serviço do Sporting.



O jogador viu também um vídeo com alguns dos seus melhores momentos nos monitores do estádio e recebeu uma ovação de pé da massa associativa leonina, tendo a homenagem ficado completa no relvado com uma mensagem em letras gigantes: "Obrigado capitão Adrien Silva".