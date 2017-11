Adversários do Benfica na "champions" CSKA e Basileia empatam

RTP 05 Nov, 2017, 18:41 / atualizado em 05 Nov, 2017, 18:41 | Futebol Internacional

O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, falhou a aproximação ao líder do campeonato suíço, o Young Boys, ao empatar 1-1 com estes em casa.



A sete pontos do rival, só o triunfo lhe permitia reduzir a diferença, mas os pupilos de Raphaël Wicky, em semana para esquecer, não foram além de um empate.



Com um remate fora da área, o médio da Costa do Marfim Sereso Dié (57) colocou os anfitriões na frente, mas, aos 80, o avançado camaronês Jean Pierre Nsamé, que tinha saído do banco aos 64, igualou com um toque de calcanhar, depois de se intrometer entre um defesa e o guarda-redes.



O Basileia tem agora 23 pontos, mais um do que o Zurique, rival que visitou na anterior jornada (0-0), mas a sete do Young Boys.



CSKA Moscovo, adversário do Benfica, empata 2-2 com o Lokomotiv Moscovo



O CSKA Moscovo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou hoje 2-2 na visita ao Lokomotiv Moscovo, perdendo terreno na luta pela liderança da liga russa de futebol.



A jogar com menos um durante metade da partida (expulsão de Khetag Khosonov por acumulação de amarelos, aos 49 minutos), o CSKA Moscovo terminou a primeira parte a vencer por 2-1 (golos de Vitinho e Natcho, aos 28 e 43 minutos, e de Anton Miranchuk para o Lokomotiv, aos 14), mas o português Manuel Fernandes, aos 87, empatou para o Lokomotiv Moscovo.



Com este empate, o CSKA segue no quarto posto, com 26 pontos, enquanto o Lokomotiv permanece na liderança, com 33.



O CSKA Moscovo é rival do Benfica no grupo A da Liga dos Campeões, juntamente com Manchester United e Basileia.