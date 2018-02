Adversários reconhecem evolução de Portugal nos últimos anos

Lusa Comentários 27 Fev, 2018, 16:17 | Futebol Internacional

"A última vez que tinha visto Portugal jogar foi em 2013 e agora que observei alguns jogos recentes, antes de os defrontarmos nesta prova, acho que melhorou muito", disse Siggi Eyjolfsson, que orienta a China desde novembro do ano passado, durante a conferência de imprensa de antevisão da prova, realizada numa unidade hoteleira de Albufeira.



A China será o primeiro adversário de Portugal, em jogo marcado para quarta-feira, no Estádio Municipal de Lagos, às 15h00.



O técnico islandês, que antes treinou a seleção feminina do seu país durante sete anos, explicou que a equipa portuguesa "joga melhor, tem mais e melhor posse de bola e conta com jogadoras de qualidade".



O percurso da seleção orientada por Francisco Neto prossegue na sexta-feira, no Estádio Algarve (15h00), com a partida frente à Austrália, cujo selecionador, Alen Stajcic, também destacou o progresso das portuguesas.



"Portugal melhorou muito ao longo dos últimos cinco ou seis anos, tornando-se uma das melhores equipas da Europa. Vi-os no último Europeu, foram uma equipa muito competitiva, com jogadoras habilidosas e de bom nível técnico", referiu o australiano.



Stajcic acrescentou que Portugal deverá "tornar-se ainda melhor equipa" ao longo dos próximos dois ou três anos, "desenvolvendo os seus processos de jogo por continuar a defrontar as melhores equipas do mundo".



Tanto a Austrália como a China, respetivamente quarta e 16.ª classificadas do 'ranking' mundial, encontram-se no Algarve a preparar a Taça da Ásia de futebol feminino, que decorre em abril, na Jordânia, servindo de fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019.



A última adversária de Portugal no Grupo A será a Noruega (14.ª do 'ranking' mundial), em jogo marcado para dia 5 de março, no Estádio Algarve, às 19h00.



Bente Bratbak, dirigente da federação norueguesa e representante do selecionador Martin Sjögren, ausente na conferência de imprensa, sustentou que Portugal "melhorou muito o seu nível nos últimos anos" e afirmou estar à espera de um "grande jogo, com casa cheia, por ser a equipa da casa e o último da fase de grupos".