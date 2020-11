AEK Atenas reage ao golo de Sturgeon e vence OFI por 2-1

O avançado luso adiantou o OFI Creta, aos seis minutos, contudo, os anfitriões reagiram com golos do romeno Nedelcearu, aos 32, e do ucaraniano Shakov, aos 74.



Paulinho e Hélder Lopes foram titulares no AEK, que é terceiro classificado, com 13 pontos em seis jogos, os mesmos do campeão Olympiacos, de Pedro Martins, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, e que tem um encontro a menos.



O Aris Salónica comanda com 16 pontos, igualmente com seis desafios.