AEK e Olympiacos de Pedro Martins empatam 1-1 na Grécia e dividem terceiro lugar

07 Out, 2018

Os forasteiros, que tiveram o guarda-redes José Sá no banco, adiantaram-se aos 59 minutos, quando Daniel Podence serviu Konstantinos Fortounis, que, de fora da área, rematou para o golo.



A segundos dos 90, um cruzamento da direita de Rodrigo Galo e o espanhol Erik Morán cabeceou para a igualdade da equipa de André Simões.



Com este empate, que confirma a má fase de resultados destes oponentes, o AEK e o Olympiacos continuam igualados, agora no terceiro lugar, com 13 pontos, a três dos líderes PAOK e Atromitos.