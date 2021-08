‘Agente’ Bruno Fernandes dá as boas-vindas a Cristiano Ronaldo

“Agente Bruno?”, escreveu o médio luso, que alinha nos ‘red devils’ desde 2019/20, na sua página oficial no Twitter, deixando a mensagem de boas-vindas ao capitão da seleção portuguesa: “Bem-vindo de volta, Cristiano”.



O treinador do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, revelou contactos de Bruno Fernandes com Cristiano Ronaldo, quando confrontado com a vontade de o avançado deixar a Juventus e poder regressar ao clube, 12 anos depois.



“Sei que o Bruno [Fernandes] tem falado com ele. Sabe o que sentimos por ele e, se algum dia se afastar da Juventus, sabe que estamos aqui”, disse hoje Solskjaer, antes de o clube confirmar o acordo com o emblema italiano para o regresso de Ronaldo.



Cristiano Ronaldo, de 36 anos, jogou no Manchester United entre 2003/04 e 2008/09, tal como Bruno Fernandes depois de ter alinhado no Sporting.



Do plantel do emblema inglês realce ainda para as reações do avançado Jadon Sancho, reconhecendo que foram “horas assustadoras”, do defesa francês Varane, ao partilhar duas imagens com o português no Real Madrid, e do guarda-redes espanhol De Gea.



Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já se manifestou nas redes sociais ao anúncio do clube inglês: “Prepara-te, Manchester United, o melhor de sempre está de volta. Boa sorte nos ‘red devils’, capitão”.



Ronaldo conquistou com a camisola do Manchester United uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça, tendo alcançado a sua primeira Bola de Ouro.



Regressa agora, 12 anos depois, após ter saído para o Real Madrid, no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro ‘Champions’, três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.



Na Juventus, o capitão da seleção portuguesa, campeão da Europa em 2016, venceu dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.