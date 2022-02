Agressão e violação levam Nike a rescindir contrato com Greenwood

”, escreveu a marca de equipamentos desportivos, em comunicado, depois de na passada semana ter manifestado uma "”.Na última quarta-feira, o extremo inglês, de 20 anos, habitual titular nos "red devils", foi libertado sob fiança enquanto decorre a investigação, de acordo com a informação divulgada pela polícia de Grande Manchester, que não precisou a identidade do homem agressor. Contudo, segundo a imprensa britânica, o homem em causa é Greenwood.O jovem jogador britânico encontra-se suspenso e impedido de treinar no Manchester United, no qual atuam os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.Greenwood foi detido após a namorada colocar várias fotografias de si mesma após ser agredida, bem como excertos áudio em que o futebolista a terá coagido a ter sexo contra a sua vontade.

Segundo a polícia, o jovem foi detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças à integridade física, mas a comunicação social britânica admite a possibilidade de surgirem novas queixas.