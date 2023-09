Águas Santas perde por três golos na Suíça e falha Liga Europeia de andebol

Após este afastamento dos maiatos, a fase de grupos da competição contará com três equipas portuguesas - Sporting, Benfica e ABC de Braga.



A perder por 16-11 ao intervalo, o Águas Santas ainda tentou reagir na segunda parte, mas acaba por perder a eliminatória pela margem mínima, pelo que não repete a presença da época anterior.



O jogo até começou bem para a formação lusa, já que estiveram na frente do marcador em grande parte do primeiro tempo e chegaram a estar a vencer por 4-2.



A jogar em casa, o Pfadi Winterthur deu a volta ao resultado com um parcial de 8-1, colocando o marcador em 10-5.



Com a reviravolta no jogo e na eliminatória, a equipa orientada por Ricardo Moreira voltou a aumentar o ritmo e procurou reentrar na luta pelo triunfo.



Na segunda parte, a equipa da casa chegou a uma vantagem de cinco golos, 17-12, apesar da boa réplica maiata. A diferença máxima foi atingida no minuto 39, com o resultado em 21-14.



O Winterhur, onde joga o português Eduardo Mendonça, só cedeu um pouco nos últimos cinco minutos, quando permitiu que a formação lusa diminuísse a diferença para 22-19.