Aguero revela que operação ao joelho esquerdo "correu bem"

“Tudo correu bem e brevemente começarei a recuperação. Muito obrigada ao dr. Cugat, à sua equipa, e a todos pelo enorme apoio”, escreveu o avançado do Manchester City, na conta oficial na rede social Twitter.



Horas antes, o treinador do City, Pep Guardiola, tinha anunciado que o jogador seria operado na quinta-feira, depois de se ter lesionado na segunda-feira, no final da primeira parte do jogo com o Burnley (vitória da equipa de Manchester por 5-0).



O tempo de paragem do argentino, companheiro de equipa dos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, ainda não é conhecido, numa altura em que o City segue na segunda posição da liga inglesa, a 20 pontos do líder Liverpool, e está ainda envolvido na Liga dos Campeões.