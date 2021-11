Ajax empata e deixa de ser líder isolado nos Países Baixos

Com este empate, o Ajax passou a somar 27 pontos e tem agora a companhia no topo do PSV, que foi ao terreno do Fortuna Sittard, penúltimo classificado, golear por 4-1, com Bruma em destaque.O internacional português foi lançado no arranque da segunda parte e assinou dois golos, o segundo com assistência do brasileiro Carlos Vinicius, avançado emprestado pelo Benfica.

O Ajax é rival do Sporting no Grupo C da "Champions", agrupamento em que já assegurou a passagem aos oitavos de final da prova.