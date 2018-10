Ajax goleia AZ Alkmaar por 5-0 e mantém perseguição ao líder PSV

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 18:15 | Futebol Internacional

O dinamarquês Kasper Dolberg, o sérvio Dusan Tadic, Donny van de Beek e o marroquino Hakim Ziyech marcaram para o Ajax, que contou ainda com um autogolo de Ricardo van Rhijn a marcar na própria baliza e a ampliar a contagem.



O Ajax segue na segunda posição do campeonato holandês, com 19 pontos, menos cinco do que o líder PSV Eindhoven, que no sábado bateu o Venlo, por 4-0, enquanto o AZ Alkmaar está no sexto posto.



Depois de na primeira jornada da Liga dos Campeões ter vencido os gregos do AEK Atenas, por 3-0, e de ter empatado depois 1-1 com o Bayern Munique, o Ajax lidera o grupo E, com os mesmos quatro pontos dos alemães, segundos, que triunfaram em casa do Benfica, por 2-0. Na próxima ronda, no dia 23 de outubro, os 'encarnados' deslocam-se a Amestderdão.