Ajax vence 3-2 nos descontos antes de receber Benfica na Champions

Com assistência de Ryan Gravenberch, os avançados sérvio Dusan Tadic, aos três minutos, e costa-marfinense Sebastien Haller, aos 40, colocaram o Ajax com vantagem que parecia confortável ao intervalo.



Na etapa complementar, Issa Kallon, da Serra Leoa, reduziu, aos 48 e, aos 79, somente dois minutos depois de ter entrado, Patrick Joosten só teve de 'encostar' para finalizar um lance que começou em erro defensivo do Ajax, que nos últimos jogos tem sofrido mais golos do que o habitual, dois em média.



Quando o empate parecia ir prevalecer, aos 90+2, Ryan Gravenberch, a uns 30 metros, rematou fortíssimo, com a bola a bater no poste direito e a entrar, salvando a sua equipa de perder pontos.



O Ajax soma agora 63 pontos em 26 jogos, mais cinco do que o PSV e 11 do que o Feyenoord, com um desafio a menos, enquanto o Cambuur é oitavo, com 33, distante do acesso às competições europeias.



Depois do empate 2-2 na Luz, Ajax e Benfica voltam a encontrar-se, na terça-feira, a partir das 20:00, horas de Lisboa.