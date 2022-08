Al-Ahly de Ricardo Soares qualifica-se para quartos de final da Taça do Egito

O Al-Ahly, orientado pelo português Ricardo Soares, qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça do Egito, com um triunfo tangencial, por 1-0, frente ao Misr Lel Makkasa, em encontro disputado no Cairo.