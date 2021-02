Al-Ahly vence e marca encontro com Bayern Munique na meia-final

Em Al Rayyan, no Qatar, o médio Hussein El Shahat marcou o único golo da partida, aos 30 minutos, garantindo a presença da equipa do Egito na meia-final da competição pela terceira vez, tal como já tinha acontecido em 2006 e 2012.

O Al-Ahly vai agora defrontar os alemães do Bayern Munique, vencedores de cinco competições no ano passado e principais favoritos a conquistar o troféu, com as duas equipas a procurarem um lugar na partida decisiva.

Na outra meia-final, vão estar os mexicanos do Tigres e os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira.

Já os estreantes o Al-Duhail vão defrontar os sul-coreanos do Ulsan Hyundai, que foram derrotados pelos mexicanos do Tigres (2-1) no jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares.