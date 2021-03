Al Ain de Pedro Emanuel perde em casa com o segundo classificado

A equipa do técnico português, que vinha de golear fora, adiantou-se no marcador aos quatro minutos com golo do togolês Kodjo Laba, porém o seu rival reagiu no segundo tempo, marcando aos 51 por Sultan Al Shamsi e aos 78 pelo brasileiro João Pedro.



Com este resultado, que encerrou a ronda, o Al Ain, que só ganhou um dos últimos quatro desafios, manteve o sexto lugar, mas deixou o Al-Ahli Dubai, que tinha os mesmos 34 pontos, isolar-se em quinto, enquanto o Beni Yas, que garantiu o quarto triunfo consecutivo, é segundo a dois pontos do líder Al-Jazira.