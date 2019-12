Al-Duhail, de Rui Faria, vence e segue na liderança isolada no Qatar

O conjunto liderado pelo técnico luso abriu o marcador aos 29 minutos, por intermédio do tunisino Youssef Msakni, antes de Ismaeel Mohammad dilatar a vantagem, aos 45+3.



No segundo tempo, Ali Almoez consumou o triunfo do Al-Duhail, aos 86 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



Com esta vitória, a oitava consecutiva no campeonato, o Al-Duhail mantém-se isolado na liderança da Liga do Qatar, com 29 pontos, mais quatro do que o segundo colocado, Al-Rayyan.