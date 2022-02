Al Duhail reitera confiança no treinador português de futebol Luís Castro

Os responsáveis do clube qatari Al Duhail reiteraram esta quarta-feira a sua confiança no treinador português de futebol Luís Castro, apesar de admitirem terem “recebido muitas ofertas” de outros clubes que querem contar com o técnico luso.