Al Faisaly, do português Daniel Ramos, goleado na Arábia Saudita

O Al Faisaly, do técnico português Daniel Ramos, foi hoje goleado no campo do Al Fateh, adversário direto pela manutenção, por 4-1, em encontro em atraso da 10.ª jornada da liga da Arábia Saudita de futebol.