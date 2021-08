Al-Hazem, de Hélder Cristóvão, deixa-se empatar nos instantes finais

Com o médio português Tiago Rodrigues de início, a formação da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do sueco Carlos Strandberg, aos 35 minutos, e do holandês Ola John (ex-Benfica e Vitória de Guimarães), aos 39.



No entanto, o Al-Ahli conseguiu chegar ao empate nos derradeiros instantes da partida, por intermédio de dois dos principais jogadores do plantel: aos 78 minutos, o macedónio Ezgjan Alioski, que representou o Leeds nas últimas quatro temporadas, reduziu de grande penalidade, antes de o internacional brasileiro Paulinho (ex-Tottenham e FC Barcelona) fixar a igualdade, aos 84.



O Al-Hazem averbou o segundo empate em dois jogos da Liga saudita e ocupa o oitavo lugar da prova, com dois pontos, os mesmo do Al-Ahli.