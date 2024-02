Al Hilal, de Jesus, bate Al Nassr, de Ronaldo em Riade

No Kingdom Arena da capital da Arábia Saudita, o Al Hilal conquistou assim a Riyadh Season Cup, com golos de Milinkovic Savic, a passe de Saud Abdulhamid, no minuto 17, e de Salem Al Dawsari, servido por Malcom, aos 30 minutos.Cristiano Ronaldo, que teve uma noite menos inspirada, voltou a ser importunado por parte do público, que sempre que ele recebia a bola gritavam "Messi, Messi".Pela equipa de Jorge Jesus jogou o internacional português Ruben Neves e pelo Al Nassr alinhou Otávio.