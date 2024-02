Al Hilal, de Jorge Jesus, bate Al-Raed e já vai em 22 vitórias consecutivas

O sérvio Aleksandar Mitrovic, aos três e 29 minutos, o segundo de penálti, e o senegalês Kalidou Koulibaly, ao 52, apontaram os tentos do Al Hilal, para, já a acabar, aos 90+6, o argelino Amir Saydou marcar o golo de honra dos forasteiros.



Com este triunfo, o ‘onze’ de Jorge Jesus já vai em 22 consecutivos (13 no campeonato, três na taça e seis na Liga dos Campeões da Ásia), numa série iniciada em 25 de setembro de 2023, quatro dias após o empate a um no reduto do Damac, para a sétima ronda da Liga saudita.



O Al Hilal, que hoje contou os 90 minutos com o internacional luso Rúben Neves, está a cinco triunfos de igualar o recorde de vitórias consecutivas na história do futebol mundial, que foi imposto pelos galeses do The New Saints, em 2016, com 27.



No campeonato saudita, o Al Hilal é líder destacado, com 56 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Al-Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.