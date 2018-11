Al-Hilal de Jorge Jesus segue para os quartos da Liga dos Campeões Árabe

Lusa Comentários 30 Nov, 2018, 16:26 | Futebol Internacional

O avançado francês Gomis, tal como já havia acontecido na primeira mão, inaugurou o marcador à passagem do minuto 13 e Carlos Eduardo, jogador que passou pelo futebol português entre 2010 e 2014 (Estoril Praia e FC Porto), fechou o resultado, marcando o segundo golo ao minuto 30.



Desta forma, a equipa comandada por Jorge Jesus, que impôs a primeira derrota caseira ao Al Naft, apurou-se para a próxima fase da prova com um resultado conjunto de 6-0 sobre a equipa iraquiana, depois da goleada por 4-0 imposta no jogo da primeira mão realizado na Arábia Saudita.



Com esta vitória o Al Hilal segue com um registo de 14 vitórias e um empate desde que o treinador português chegou ao clube saudita.